Barberini a incontro welfare solidale

Quello che riguarda i giovani che hanno avuto problemi con la giustizia "è un tema interessante", "dobbiamo provare tutti insieme a dare loro un'opportunità per costruire una vita migliore": è quanto sottolineato da Luca Barberini, assessore alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare della Regione Umbria, intervenendo a Villa Umbra ai lavori del seminario "Comunità di pratiche: la responsabilità educativa in un welfare partecipativo e solidale. Una giustizia per la comunità, nella comunità".

"L'obiettivo - ha sostenuto Barberini - è valorizzare le buone pratiche costruite in questi anni coinvolgendo tutte le realtà territoriali ed utilizzando anche le risorse comunitarie che abbiamo a disposizione. Tale percorso si inserisce all'interno del piano sociale regionale che dà risposte e soprattutto speranze a chi si è trovato a vivere un momento di difficoltà ed avere problemi con la giustizia. I giovani che vivono tali difficoltà vanno aiutati e non abbandonati. L'Umbria è attiva, presente".