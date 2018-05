Videochat no udenti per Comunic@Ens

Ad un anno dall'apertura della Centrale operativa per non udenti in Umbria, Comunic@Ens, dal 7 maggio è entrata in funzione a pieno regime la video chat a disposizione di tutti gli interessati sul territorio regionale anche grazie alla copertura della fibra ottica.

Il servizio, completamente gratuito, è gestito dalla Croce rossa italiana Comitato regionale Umbria attraverso il Comitato di Todi ed è in funzione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

La video chat sarà attiva dalle 8.15 alle 9.45, dalle 10.15 alle 11.45 e dalle 12.15 alle 13.45.

Comunic@Ens è il nome della piattaforma cui i non udenti possono collegarsi e mettersi in contatto attraverso l'operatore, con i propri familiari, con il Cup, con l'ospedale, con il 118, con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, con la farmacia.

Il servizio, "fortemente voluto" da Regione, Comitato Umbria della Cri e dal Consiglio regionale Ens Umbria, ha la centrale operativa a Todi, nei locali messi a disposizione dalla Usl Umbria 1.