Torna l'azalea della ricerca Airc

Torna anche in Umbria, in 56 piazze, domenica 13 maggio, in occasione della festa della mamma, l'iniziativa Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) dell'azalea della ricerca.

Più di 20 mila volontari Airc saranno nelle piazze per distribuire 580.000 coloratissime azalee i cui proventi, solo negli ultimi cinque anni, hanno permesso di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di ricerca e 126 borse di studio per ricerche sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori femminili.

L'azalea della ricerca è in Umbria dal 1994. Più di 130 dei 250 volontari Airc saranno presenti nelle piazze della regione.

Quest'anno saranno affiancati dai professionisti dell'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della provincia di Perugia, che parteciperanno attivamente alla vendita in molte piazze e saranno pronti ad offrire consigli su come coltivare e far rifiorire le azalee.

L'Airc Umbria nel 2017 ha finanziato progetti per oltre un milione di euro.