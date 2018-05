Marini, turismo settore dove investire

"Il turismo è un settore nel quale investire in maniera strategica, concentrandoci sul potenziamento dei numeri e della promozione anche in ambito internazionale dove sappiamo di avere appeal come Umbria nel suo insieme": è quanto ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, a Foligno in occasione degli "Stati generali del turismo".

"Il turismo, grazie anche all'offerta messa in campo dagli operatori e al lavoro di promozione che facciamo - ha sostenuto Marini -, ci permette di essere una regione che ha valore aggiunto da questo settore, in termini di Pil e di occupati.

Questo nonostante non possiamo beneficiare di un turismo balneare o legato ai servizi della montagna".

Marini ha poi evidenziato l'importanza del "lavoro integrato che va fatto tra il settore turistico e altri come quello dell'agroalimentare o degli eventi e manifestazioni culturali", ma soprattutto con "il piano delle opere infrastrutturali viarie".