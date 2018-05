Gentiloni ad Assisi con Angela Merkel

Ci sarà anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad Assisi, il 12 maggio, per accogliere la cancelliera tedesca Angela Merkel alla quale sarà consegnata la Lampada della pace.

La Cancelliera arriverà al Sacro Convento di Assisi alle 11.

Dopo una visita alla Tomba di San Francesco con il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, e il presidente della Repubblica della Colombia, Juan Manuel Santos, si recheranno nella Basilica Superiore dove Merkel riceverà in dono la Lampada della pace di San Francesco. A seguire, nel Salone Papale, si terrà un incontro con circa 300 giovani.

Imponenti le misure di sicurezza ad Assisi per la visita della cancelliera.