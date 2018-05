De Micheli, prorogare stop canone Rai

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Tra le misure normative che verranno presentate al nuovo governo, "prevediamo anche la proroga della sospensione del pagamento del canone Rai nelle aree terremotate" delle regioni del centro Italia. Lo afferma il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli annunciando che la prossima settimana ci saranno una serie di incontri con tutti i gruppi parlamentari e con le forze sociali "per condividere insieme gli interventi in un provvedimento di legge".

Insieme alla proroga della sospensione del canone Rai, le altre misure riguardano il rinvio dell'inizio della restituzione dei contributi Irpef sospesi per lavoratori e pensionati (la cosiddetta 'busta paga pesante') oltre la data del 31 maggio e l'allungamento del periodo di rateizzazione da 2 ad almeno 5 anni; l'omogeneizzazione delle agevolazioni previste per la zona franca urbana; la regolarizzazione sia delle 'difformità gravi' delle abitazioni lesionate inagibili, sia delle casette abusive amovibili".