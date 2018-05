A Sant'Egidio 'Giochiamo a fare sport'

'Giochiamo a fare sport, la famiglia, la scuola, il territorio' è il tema al centro di un'iniziativa promossa sabato 12 maggio dall'istituto comprensivo Perugia 13, quello di Ponte Valleceppi, in collaborazione con l'Associazione sportiva S. Egidio e con le Federazioni rugby e baseball.

Per l'intera mattinata nell'area verde di Sant'Egidio saranno coinvolte le famiglie, la scuola e il territorio. Nei vari spazi attrezzati (piattaforma, campi sportivi, Cva, spazio coperto) verranno proposte una serie di attività in contemporanea di calcetto, baseball, rugby, pattinaggio e pallavolo.