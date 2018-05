Wwf, no al deltaplano a Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 MAG - "Il deltaplano in costruzione a Castelluccio cancella il paesaggio rurale e storico dei territori colpiti dal sisma e svaluta il capitale naturale e culturale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, patrimonio di tutti gli italiani": è quanto dice il Wwf Italia attraverso una nota stampa. "Una colata di cemento d'ora in poi caratterizzerà il borgo di Castelluccio, cambiando in modo irreversibile il paesaggio dell'altopiano simbolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", aggiunge l'associazione ambientalista commentando l'avvio dei lavori della struttura che ospiterà la delocalizzazione di alcuni ristoranti che erano presenti nel borgo prima del sisma. "Fin dalla presentazione nel luglio 2017, abbiamo contestato il progetto della Regione Umbria auspicando un ripensamento dell'opera e soluzioni alternative che, allora, erano praticabili", è detto, fra l'altro, nella nota.