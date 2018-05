Stati generali del turismo a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Si terranno venerdì 11 maggio a Foligno gli "Stati Generali del Turismo dell'Umbria: verso il primo Masterplan triennale" promossi dall'assessorato al turismo della Regione. L'evento si articola in due sessioni. La prima sul tema "Gli scenari nazionali e le strategie regionali", è in programma a palazzo Trinci a partire dalle ore 9. La seconda, pomeridiana, "Verso il Masterplan: Tavoli di approfondimento tematico" (dalle ore 15), a palazzo Brunetti Candiotti, articolata in tavoli tematici relativi ai Cammini e il turismo slow, al turismo degli eventi e della cultura, al turismo verde: paesaggio, outdoor e alla comunicazione online e offline e il booking.

Tra gli interventi della mattina, quelli di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, di Fabio Paparelli, vicepresidente della Giunta Regionale e assessore regionale al Turismo e di Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del Mibact.