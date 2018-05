Premio a sala studio "NelFrattempo"

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 10 MAG - Il punto prestito e sala studio "NelFrattempo" di Città di Castello si aggiudica il riconoscimento "Biblioteca dell'anno per ragazzi" dalla giuria del Premio Andersen, il più importante premio italiano - spiega una nota del Comune - assegnato alle realtà che promuovono la lettura e la cultura per l'infanzia. "Un momento di grande soddisfazione" commentano il sindaco tifernate Luciano Bacchetta, il vicesindaco Michele Bettarelli, e l'assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi.

"NelFrattempo", prosegue la nota, è nato nel 2015 come integrazione ai servizi bibliotecari in attesa della nuova sede, eppure non ha mai svolto un ruolo di semplice supplenza. E' invece servito da palestra per esperienze d'avanguardia e percorsi per la primissima infanzia in vista della nuova Biblioteca di Palazzo Vitelli. La dimensione dinamica con cui è stato progettato ha permesso di sperimentare forme innovative di fruizione culturale legate ai libri, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie.