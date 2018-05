Malattie reumatiche autoimmuni, Open day

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - L'Azienda ospedaliera di Perugia in collaborazione con Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma, promuove un "(H)Open day" dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. Il personale della struttura di Reumatologia diretta dal professor Roberto Gerli offrirà consulenze e informazioni alle donne nella giornata dell'11 maggio in uno spazio adiacente al Cup del S.Maria della Misericordia.

Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo.

Rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di malattie - spiega una nota - e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo oltre 3,5 milioni di donne italiane.

Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.