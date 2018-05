Inaugurata nuova scuola infanzia a Eggi

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - "Voglio ringraziare la Fondazione Rava per il grande impegno profuso nella fase post sisma a supporto della Protezione civile nazionale e territoriale e per il lavoro dei suoi volontari": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia di Eggi realizzata dalla Fondazione Francesca Rava NO.P.H. Italia Onlus.

"La fondazione - ha detto la presidente - ha permesso di ridare la scuola a questo territorio e non si tratta, come anche negli altri casi, di soluzioni che hanno solo un carattere di temporaneità, ma sono strutture che hanno caratteristiche di sicurezza, solidità e accoglienti per garantire al meglio la continuità didattica". "Ciò è stato possibile - ha aggiunto - grazie al lavoro dei volontari e a soggetti che hanno donato risorse e raccolto fondi. Tra questi la cantante Arisa che ha messo a disposizione la sua immagine, la sua arte e la sua popolarità per dare un luogo bello e sicuro ai bambini di Eggi".