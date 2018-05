Di Vaio lancia brand abbigliamento uomo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under 30 più influenti nel settore moda, Mariano Di Vaio, il 29enne italiano che con il suo blog conta oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia il marchio omonimo di abbigliamento maschile.

Nella campagna della collezione, lo stesso Di Vaio posa con i capi per la Primavera/Estate concepiti per esaltare la naturale fisicità di chi li indossa. Il target di riferimento è il moderno gentleman, un uomo sicuro di sé, un business man che sfugge alla banalità alla ricerca dello straordinario.

Attenzione a dettagli e tessuti. Nato ad Assisi nel 1989, all'età di 18 anni, nel 2009, Mariano si trasferisce a Londra per ricavarsi uno spazio come testimonial e modello. Poi vola a New York, dove frequenta la scuola di recitazione New York Film Academy. Nel 2011 decide di tornare in Italia e un anno dopo progetta di aprire un sito di moda e lifestyle, nel quale sperimenta le sue intuizioni.