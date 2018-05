Successo per Baci Perugina al Cibus

I Baci Perugina, prodotti nel capoluogo umbro, stanno riscuotendo grande successo a Cibus, fiera internazionale del food che si svolge a Parma. Lo sottolinea Nestlé che ha scelto il prodotto "icona" del marchio realizzato a San Sisto come esempio di "espressione eccellente" del Made in Italy per la kermesse cui sono attesi oltre 80 mila esperti di food, tra buyer internazionali, aziende e operatori del settore.

"Cibus rappresenta la vetrina più adatta, data la presenza qualificata di aziende, buyer, e distributori del settore food da tutto il mondo, per consolidare a livello italiano e internazionale la leadership di Baci Perugina, prodotto di punta del Gruppo Nestlé" ha spiegato Valeria Norreri, Nestlé Italy Confectionery Ibu manager. "La presenza a Cibus - ha aggiunto - è coerente con la strategia di rafforzare la posizione di leadership dello storico marchio in Italia e farlo diventare un simbolo di autentica espressione del Made in Italy nel mondo".