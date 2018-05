Ragazzo inala tappo, estratto in urgenza

Intervento in emergenza all'ospedale di Perugia per estrarre un oggetto di plastica inalato da un ragazzo, che aveva determinato una grave crisi respiratoria mentre era ricoverato presso la struttura di Pediatria diretta dalla professoressa Susanna Esposito. Ad eseguirlo l'equipe del professor Francesco Puma, direttore della Chirurgia toracica.

Il piccolo tappo - riferisce l'ospedale - non era stato rilevato dagli accertamenti cui il ragazzo era stato sottoposto quando aveva riferito di "aver ingerito un oggetto di plastica".

In seguito alla comparsa dell'insufficienza respiratoria, i medici Edoardo Farinelli e Anna Biscarini, coordinati dalla professoressa Esposito, hanno disposto una Tac, riscontrando che il quadro era dovuto verosimilmente al corpo estraneo. Subito estratto con una broncoscopia. Il ragazzo è ora in buone condizioni. Secondo i medici il caso deve "servire da monito" per le famiglie visto che l'inalazione accidentale di oggetti da parte di bambini e ragazzi "è sempre più frequente".