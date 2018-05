Presidente Sir, vogliamo tenere Zaytsev

"Abbiamo incontrato il procuratore di Zaytsev e fatto un'offerta. Se rimarrà siamo contenti. Leon? Speriamo di portarlo, siamo ottimisti": il presidente della Sir Safety Conad Perugia Gino Sirci ha fatto il punto sul mercato dei neo campioni d'Italia di pallavolo. Con alle porte la final four di Champions League di Kazan dove i perugini affronteranno proprio la squadra di casa nel primo incontro.

Durante una mattinata istituzionale che lo ha coinvolto con giocatori e staff tecnico (con i saluti in Regione e in Comune), il presidente ha ribadito la volontà di trattenere lo schiacciatore azzurro e allo stesso tempo di ingaggiare il cubano naturalizzato polacco, ancora in forza proprio a Kazan.

"Il triplete - ha sottolineato Sirci - deve essere un punto di partenza".