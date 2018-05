Destinato a campana torre Norcia premio a Tajani

Saranno destinati al restauro della campana della Torre civica, i 10 mila euro donati a Norcia dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha deciso di devolvere alle zone terremotate la dotazione economica del premio Carlo V che gli è stato consegnato da re Felipe VI di Spagna. Lo ha annunciato il sindaco Nicola Alemanno.

"Quello ricevuto dal presidente - ha sottolineato ancora il sindaco - è un ulteriore e prestigioso riconoscimento all'uomo e al politico che inorgoglisce tutti noi italiani e conferma il prestigio internazionale riconosciuto a Tajani. Con questo gesto dimostra ancora una volta sensibilità e concreta vicinanza nei confronti della nostra città. Dopo aver dedicato la sua elezione ai terremotati, essersi speso per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto e per garantire ai comuni del cratere la somma più importante che l'Europa abbia mai messo a disposizione per la gestione dell'emergenza, continua ad offrirci il suo supporto". (ANSA).