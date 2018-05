On. Nevi, da Tajani gesto di attenzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 MAG - "La donazione di Antonio Tajani di 30 mila euro, frutto del premio Carlo V, ai terremotati del centro Italia non solo è l'ennesimo gesto di attenzione del presidente del Parlamento europeo verso le popolazioni colpite dal sisma, ma è utile anche per evitare che su questa immane tragedia cada il silenzio come troppo spesso è accaduto in passato su fatti analoghi nel nostro Paese": a dirlo, all'ANSA, è Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia.

"Il gesto del presidente Tajani - ha sottolineato l'on. Nevi - è estremamente importante perché testimonia ancora una volta la sensibilità dell'uomo e la vicinanza che le istituzioni europee continuano ad avere verso le nostre regioni colpite dal terremoto". (ANSA).