Marini, Sir rappresenta Umbria nel mondo

"Siate ambasciatori privilegiati di Perugia e dell'Umbria nel mondo. Il vostro successo ci rende orgogliosi e tutta la comunità festeggia per questo grandissimo successo": la presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha salutato così nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, atleti, tecnici e dirigenti della Sir Safety Conad Perugia, campione d'Italia di pallavolo. Guidata dal presidente Gino Sirci e dall'allenatore Lorenzo Bernardi.

Alla piccola cerimonia hanno partecipato anche la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il vicepresidente ed assessore allo sport della Regione Umbria, Fabio Paparelli e l'assessore regionale Antonio Bartolini.

"Festeggiamo - ha detto Marini - proprio nel giorno in cui l'Italia celebra l'Europa, oltre a ricordare la grande figura di Aldo Moro. E festeggiamo una vittoria, che non è soltanto sportiva, dell'Umbria".