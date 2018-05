Esteso servizio disabili ospedale Terni

E' stato esteso a tutte le forme di grave disabilità, anche cognitiva oltre che motoria, il servizio di assistenza del Centro accoglienza disabilità dell'ospedale Santa Maria di Terni. Un traguardo - spiega una nota dell'azienda - raggiunto a fine aprile, a soli due mesi dall'attivazione del Centro, grazie al confronto e alla collaborazione con le varie associazioni di volontariato del territorio tra cui Aladino Onlus (associazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità) e Aice Umbria (Associazione Italiana Contro l'Epilessia).

"Il Cad è un servizio ospedaliero inedito o raro nel panorama regionale e nazionale - spiega il direttore generale del Santa Maria, Maurizio Dal Maso - che rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il nostro ospedale e che è già stato preso come modello da altri presidi ospedalieri, per esempio dalla azienda sanitaria di Savona che è già venuta a farci visita".