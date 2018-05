Due cliniche mobili a Norcia

Saranno inaugurate il 10 maggio a Norcia, in piazza San Benedetto, i Telehealth Point, due vere e proprie cliniche mobili di telemedicina che offriranno servizi clinici alla comunità per un anno. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Science For Life, in collaborazione con il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, forte della passata esperienza legata al progetto Health Points e la Fondazione Italo-Canadese per il terremoto del centro Italia. L' obiettivo del progetto è quello di fornire localmente lo stesso tipo di supporto che i pazienti riceverebbero recandosi presso una struttura ospedaliera, senza sovraccaricare il sistema sanitario locale nell'attuale situazione di emergenza e quindi con l'obiettivo di snellire le liste di attesa.

Queste cliniche e sono presidiate da personale qualificato sia medico che infermieristico.