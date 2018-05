Concerti qualità e grandi eventi per Uj

Un budget artistico raddoppiato, alta qualità di concerti e grandi eventi: Umbria jazz si presenta con il suo cartellone estivo per l'edizione 2018 (13-22 luglio). Quella del 45/o anno di vita, in cui intende dare concretezza al riconoscimento di manifestazione di rilevanza nazionale sancito con una legge dello Stato.

"Una nuova fase" dunque per il festival, come è stato ricordato a Perugia in una conferenza stampa, ma stessa formula con concerti a pagamento nelle consuete tre sedi: i grandi eventi all'arena Santa Giuliana (con Quincy Jones, Caetano Veloso, Massive Attack, David Byrne), le stelle del jazz al Teatro Morlacchi con concerti pomeridiani (Paolo Fresu, Fabrizio Bosso) e serali (Roy Hargrove, Brad Mehldau Trio, Vijay Iyer sextet) per quello che è stato definito "uno dei migliori programmi di sempre", e il jazz più raffinato tra i tesori della Galleria nazionale dell'Umbria (Gianluca Petrella, Daniele Di Bonaventura, Dan Kinzelman, Antonello Salis, Danilo Rea).