Chiuso corso Formazione manageriale

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAG - Si sono chiuse a Villa Umbra, la prima e la seconda edizione del corso "Formazione manageriale program e project management", rivolto ai dirigenti e direttori della Regione Umbria.

Il corso, promosso dalla Regione Umbria su proposta dell'assessore regionale Antonio Bartolini, e curato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in qualità di soggetto attuatore, è finanziato dal Fse per l'empowerment dei dirigenti pubblici. Il percorso formativo, articolato in tre edizioni, ciascuna di 16 ore per un totale di 60 partecipanti, ha visto intervenire tre formatori: Ivo Allegro, esperto in tematiche amministrative, project management, controllo di gestione e dei processi, fondi strutturali dell'Ue, Roberto Formato, esperto in project management, valutatore di progetti per diverse istituzioni europee, Melina Nappi, esperta in valutazione della performance, analisi dei processi, project management, coordinatrice di progetti finanziati dai fondi strutturali dell'Ue, fondi nazionali e regionali.