Apocalisse dono laurea vice parroco

Il vice parroco si laurea in teologia biblica e la parrocchia gli regala una grande installazione che riproduce l'Apocalisse, organizzando per lui una festa a sorpresa. È accaduto a Foligno, nella chiesa di San Paolo Apostolo, meglio nota come la chiesa-cubo progettata dall'architetto Massimiliano Fuksas.

Il religioso è don Giovanni Zampa, giovane vice parroco, che alla Pontificia Università San Tommaso D'Aquino a Roma ha discusso la tesi di dottorato in teologia biblica intitolata "Il libro dell'Apocalisse nei testi della liturgia eucaristica della Chiesa italiana contemporanea". Un importante percorso di studio e formazione, che il sacerdote ha portato avanti con grande dedizione, tra i mille impegni a cui è chiamato ogni giorno a servizio di una delle comunità più grandi e impegnative della diocesi folignate. E così i parrocchiani hanno pensato di fargli un regalo di laurea speciale, un'Apocalisse in miniatura.