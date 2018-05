Si simula Parlamento europeo dei giovani

Venerdì nell'aula di Palazzo Cesaroni si svolgerà il "Ga-Day", una simulazione del "Parlamento europeo dei giovani", organizzato dall'Assemblea legislativa, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

I lavori saranno aperti dalla presidente, Donatella Porzi, e verranno trasmessi in diretta streaming sul canale https://goo.gl/oy7gHv.

L'evento si svolgerà in occasione della Festa dell'Europa che celebra la pace e l'unità dell'Unione, e vedrà la partecipazione di 67 studenti delegati, selezionati tra i 226 attivi su PEOSchool (piattaforma digitale di discussione) che avranno la possibilità di confrontarsi su argomenti all'ordine del giorno dell'Agenda europea, supportati da 12 "chairperson" con la funzione di facilitatori. Suddivisi in sei Commissioni tematiche, lavoreranno prima ad una proposta di risoluzione, ciascuna delle quali sarà dibattuta e votata da tutti i partecipanti nel corso di un'assemblea generale strutturata sul modello dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo.