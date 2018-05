Set in centro Perugia per Nome rosa

Centro storico di Perugia trasformato in set, con tanto di rogo allestito tra la fontana Maggiore e palazzo dei Priori, per girare una delle scene della serie tv 'Il nome della rosa' tratta dal bestseller di Umberto Eco. Prodotta dalla 11 marzo film con la Palomar, mentre i diritti di antenna sono stati ceduti alla Rai.

In piazza 4 Novembre viene messo in scena il rogo di Pietro da Todi arso vivo per ordine dell'inquisitore Bernard Gui, interpretato da Rupert Everett. Nel cast anche John Turturro nel ruolo di Guglielmo da Baskerville, monaco francescano del XIV secolo che indaga su una serie di macabri omicidi.

Per rendere la scena quanto più possibile realista il rogo è stato allestito con delle vere fascine di legno circondate, a distanza di sicurezza, da dei bruciatori a gas per far apparire l'attore avvolto dal fuoco. Il tutto sotto il controllo di vigili del fuoco, personale sanitario e polizia municipale.