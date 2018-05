Marini, grazie a Cri per attività

"In occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, vorrei rinnovare il mio più sincero e sentito ringraziamento per la straordinaria attività di soccorso, aiuto e solidarietà in occasione dell'emergenza terremoto, che migliaia e migliaia di volontari di questa meritoria associazione hanno svolto nella nostra regione per i nostri cittadini, facendoci sentire meno soli": è quanto scrive la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in un messaggio indirizzato a tutti i volontari e in particolare agli oltre 5 mila umbri, inviato al presidente della Cri dell'Umbria, Paolo Scura.

"Siamo ancora oggi grati - scrive Marini - per la straordinaria generosità e professionalità con le quali i volontari ci sono stati vicini nell'emergenza post sisma. Il loro ruolo è stato di fondamentale importanza. E questo non lo dimenticheremo mai. In Umbria la forte presenza della Croce rossa italiana rappresenta un presidio importantissimo al servizio del bene comune".