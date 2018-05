Interruzione servizio Cup tra sabato e lunedì

Il servizio Cup dell'Umbria sarà interrotto dalle 13 di sabato 12 maggio, alle 7,30 del 14 maggio, per una manutenzione evolutiva della piattaforma informatica che consentirà di migliorare il sistema a vantaggio di utenti e operatori: lo rende noto l'Assessorato alla Salute della Regione Umbria.

La chiusura riguarderà tutti gli sportelli, fisici e on line, presenti sul territorio regionale (anche farmacup e cup web), attraverso i quali vengono fatti prenotazioni e pagamenti di prestazioni sanitarie. Tale interruzione è necessaria - spiega la Regione - per il rilascio in esercizio della nuova versione Cup Ises 4.2.1.0, per prenotazioni e riscossioni di pagamenti, che permetterà di applicare le direttive regionali sull'abbattimento delle liste di attesa.

I cittadini che necessitano di prestazioni Cup nel fine settimana, possono quindi recarsi agli sportelli o utilizzare il Cup web entro le 13 di sabato.