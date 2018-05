Giovane morto mentre lavora ad Allerona

Un operaio di 26 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di Allerona Scalo, in un cantiere adiacente al tratto della ferrovia lenta.

E' avvenuto durante i lavori di manutenzione programmati tra Fabro-Ficulle e Allerona, lungo la linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze, l'incidente sul lavoro nel quale è morto un operaio di 26 anni di una ditta appaltatrice, investito in retromarcia da uno dei mezzi impegnati nel cantiere. Lo ha reso noto Rete ferroviaria italiana che esprime "il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari" della vittima. L'incidente si è verificato in particolare - si legge in una nota di Rfi - durante lavori programmati di rinnovo di uno dei due binari, "in un'area delimitata e non interferente con la circolazione ferroviaria". Non ci sono state quindi ripercussioni sul transito dei treni. Rfi ha reso noto che è stata avviata un'inchiesta interna per accertare le cause dell'incidente.