A Perugia mostra "angolo" di Terra Santa

"Non è una mostra, è un angolo di Terra Santa a Perugia, perché ci sono immagini, oggetti, libri, video, musiche, conferenze, persone, che parlano dei luoghi dove è nato Gesù": così il vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti ha presentato la mostra documentaria "800 anni di presenza francescana in Terra Santa", nell'ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, dal 9 al 23 maggio, promossa dall'associazione "Santo Sepolcro di Foligno" con il patrocinio dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

La mostra propone una lettura multivariata di 800 anni di storia, con strumenti che vanno dai roll-up, che illustrano la presenza dei Francescani in Terra Santa, allo spazio multimediale dove si potrà assistere alla proiezione di filmati documentaristici e ascoltare concerti e conferenze, agli spazi riservati alla copiosa pubblicistica ed a quelli dedicati all'esposizione degli oggetti che l'artigianato locale produce con i materiali tipici di Terra Santa, ad esempio il legno d'ulivo.