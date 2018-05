A Città Castello Una vita da social

Grande partecipazione alla tappa tifernate di "Una vita da social", la campagna di informazione itinerante su social network, cyberbullismo e adescamento online promossa dalla polizia di Stato insieme al ministero dell'Istruzione ed al Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Il "truck", allestito con tecnologie di ultima generazione, ha accolto gli studenti di tre istituti di Città di Castello che, divisi in gruppi, hanno affrontato diversi temi particolarmente attuali in materia di gestione e conoscenza di internet e sui rischi connessi ad un suo uso improprio.

"All'interno del mondo giovanile se si commette un illecito è di facile comprensione che le vittime siano senza dubbio due, chi subisce e chi commette il fatto, questo in ragione della giovane età" ha sottolineato il questore di Perugia Giuseppe Bisogno, intervenuto insieme al prefetto Raffaele Cannizzaro, al sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e al provveditore agli studi Antonella Iunti.