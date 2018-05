Marini, importante visita commissario Ue

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 MAG - "La visita del commissario Hogan, che ha voluto vedere direttamente alcune delle aziende agricole che sono state più coinvolte dagli eventi sismici del 2016, è significativa per capire quali sono stati i problemi nella fase emergenziale, subito dopo il terremoto, ma anche per iniziare a ragionare sul futuro e sulle prospettive dell'agricoltura europea a cominciare dalla discussione che si è appena aperta in seno all'Unione sul prossimo bilancio settennale": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha accolto il commissario europeo per l'Agricoltura, Phil Hogan, nella città di San Benedetto.

"Questa visita - aggiunto - è anche l'occasione per fare il punto sulle risorse che hanno messo a disposizione l'Europa e il Governo per gestire l'emergenza post terremoto anche per quanto riguarda il settore agricolo".

Settore questo - ha sottolineato - "trainante per la Valnerina e per l'Umbria. E per fare il punto sulle risorse aggiuntive che entrano a far parte del piano di sviluppo rurale dell'Umbria che accompagneranno anche investimenti più strategici, accanto alla ricostruzione, per lo sviluppo e l'innovazione".