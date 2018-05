Commissario Ue per agricoltura a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 MAG - "Lavoriamo perché la Bei-Banca europea degli investimenti possa mettere a disposizione fondi a favore degli agricoltori delle zone colpite dal sisma così che possano rimanere in queste terre e creare nuova occupazione giovanile". È quanto ha detto stamani a Norcia, Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Ha inoltre riferito di aver contattato telefonicamente il vice presidente della Bei, Andrew Mc Dowel, sollecitando un intervento in queste aree "in collaborazione con le Regioni e il Governo nazionale". Il commissario ha ricordato che l'Ue a favore del Centro Italia colpito dal terremoto ha già stanziato 1,2 miliardi euro con il Fondo di solidarietà e che la Commissione europea ha approvato, in aprile, un aiuto di stato aggiuntivo pari a 44 milioni di euro. Inoltre è stato ricordato come sono già disponibili 132 milioni di euro a favore del Psr-Programna di sviluppo rurale.