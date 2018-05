Alemanno, fondi Ue spesi benissimo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 MAG - "Il commissario Hogan sta maturando la consapevolezza che i fondi europei assegnati al nostro territorio sono stati spesi benissimo dalle nostre aziende. L'impegno è quello di continuare a fornire le risorse necessarie per far sì che il territorio possa tornare ad essere competitivo non appena sarà possibile tornare pienamente nei mercati": a dirlo è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commentando la visita del commissario europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale.

"Già stamattina - ricorda Alemanno - Hogan ha preso contatti con la Banca europea per gli investimenti, per cercare di aggiungere agli strumenti della programmazione europea la possibilità di avere finanziamenti con tassi abbordabili per le nostre aziende e questo potrà fare sicuramente la differenza".