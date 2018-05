Vince in Usa puledra albina nata Assisi

Nata ad Assisi, all'ombra della basilica di San Francesco, Via Lattea, la trottatrice albina uscita dall'allevamento di Sergio Carfagna, dopo avere superato in Europa la prova di qualifica ed alcune gare in Svezia, ha ottenuto il suo primo successo negli Usa. All'ippodromo Pocono Downs, nella finale del Premio Bobby Weiss ha vinto infatti stabilendo il nuovo record sul chilometro.

La figlia di Gruccione Jet e Melodiass, approdata nell'ottobre del 2015 in Svezia alla alla 'corte' dei re mondiali del trotto, Michael Knutsson e Tristan Sjoberg, titolari della scuderia Knuttsson Trotting AB, ha centrato un obiettivo considerato storico per una cavalla albina. Secondo la scuderia Carfagna "un'impresa che sta già facendo il giro dei media specializzati e non solo a livello internazionale". E per il titolare gli "straordinari risultati" danno ragione alla sua scelta di cedere la puledra "per il suo bene".