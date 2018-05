Marini, scudetto Sir è sogno che diventa realtà

"Un sogno che diventa realtà. Una grande e bellissima vittoria per Perugia e per tutta l'Umbria.

Davvero una giornata di gioia e storica per tutto lo sport umbro": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, dopo la vittoria dello scudetto da parte della Sir Volley Perugia che ha conquistato per la prima volta il titolo di campione d'Italia.

"Ho assistito alla gara - ha sottolineato Marini - ed ho provato un'emozione straordinaria. Questo storico risultato rappresenta prima di tutto il giusto riconoscimento al grande lavoro degli atleti e dell'allenatore cui vanno le mie più sincere congratulazioni. Splendido anche il pubblico che ha da sempre sostenuto con entusiasmo e generosità la squadra".

La presidente ha voluto rivolgere un "ringraziamento davvero particolare e affettuoso a Gino Sirci", il presidente della Sir Volley Perugia, ed un "riconoscimento va anche agli sponsor che hanno creduto e sostenuto la società".