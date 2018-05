Tajani e Baldisseri ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAG - Ci saranno anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il segretario del Sinodo dei Giovani, cardinale Lorenzo Baldisseri, il segretario generale della Cei Nunzio Galantino alla settimana di eventi del Santuario della Spogliazione di Assisi in programma dal 13 al 20 maggio dal titolo "#Nulladiproprio. La spogliazione, vera libertà". "Sulla scia del Sinodo dei giovani indetto da Papa Francesco - spiega il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino - abbiamo pensato a una settimana di eventi che vuole dare voce e attenzione soprattutto ai nostri ragazzi, ai loro problemi, preoccupazioni, timori e speranze, attraverso un confronto con le istituzioni e con la Chiesa. Tutto ciò, proprio in questo luogo, il Santuario della Spogliazione, che ha un valore speciale perché, come scrisse il Santo Padre nella lettera in occasione dell'inaugurazione di un anno fa, qui i giovani 'possono essere aiutati nel discernimento della loro vocazione'".