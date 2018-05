Detenuta muore per sospetta overdose

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAG - Una detenuta italiana di 46 anni è stata trovata morta, nel carcere di Capanne, per una sospetta overdose. La donna era appena rientrata da un permesso premio.

L'ipotesi è che possa avere fatto uso di droga nella sua cella dopo avere trasportato in corpo lo stupefacente.

In questo modo sarebbe riuscita a sfuggire agli stringenti controlli che vengono svolti al rientro dei detenuti nella struttura penitenziaria.

Sull'accaduto sono in corso indagini della stessa polizia penitenziaria, coordinata dalla procura di Perugia. La donna stava scontando un cumulo di pena per vari reati, fra i quali quelli contro il patrimonio. Secondo quanto si è potuto apprendere, era nota come tossicodipendente.