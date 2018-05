Commissario Ue agricoltura a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAG - Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sarà in Umbria lunedì 7 maggio, per una visita a Norcia ed in Valnerina, accompagnato - tra gli altri - da Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il commissario Hogan, con la sua delegazione - riferisce una nota della Regione - sarà accolto dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, dall'assessore regionale all'agricoltura, Fernanda Cecchini, dal prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro e dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che lo accompagneranno nella visita.

Il programma della giornata prevede l'arrivo del commissario europeo alle ore 9 a Norcia e la visita al centro storico.

Successivamente, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, il commissario Hogan, sempre accompagnato dai rappresentanti delle istituzioni, visiterà alcune aziende del territorio.