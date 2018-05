Ciak a Perugia per "Il nome della rosa"

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAG - Si terranno l'8 e il 9 maggio in piazza IV Novembre, a Perugia, le riprese della fiction "Il Nome della rosa", che comporteranno modifiche alla viabilità e alla sosta nel centro storico.

"Il nome della rosa", serie tv diretta da Giacomo Battiato, andrà in onda in otto puntate di 50 minuti su Rai1 nell'inverno 2019. La produzione è composta da uno staff di tecnici e operatori di circa 250 persone e da numerosi mezzi che da lunedì 7 maggio arriveranno a Perugia.

Il cast è composto da John Turturro e Rupert Everett, scelti rispettivamente per i ruoli chiave di Guglielmo da Baskerville e il suo antagonista, l'Inquisitore Bernard Gui. A questi si aggiungono gli attori Sebastian Koch, James Cosmo e Richard Sammel e l'attore tedesco Damien Hardung nei panni di Adso, apprendista di Guglielmo. Sul fronte Italia scendono in campo Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Stefano Fresi, Alessio Boni e Piotr Adamczyk.