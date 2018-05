Sindaco Norcia, serve un Governo subito

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 MAG - "Serve dare al più presto un Governo a questo Paese, il tema della gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-terremoto non può più attendere, occorre procedere a delle correzioni di alcuni punti fondamentali per la ripresa delle aree colpite dal sisma". E' l'appello del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a tutte le forze politiche. "Ci sono almeno tre questioni che vanno affrontate immediatamente e per farlo serve un Governo legittimato". "La prima - dice - riguarda l'accesso ai fondi europei che vengono destinati alle aree meno sviluppate".

Alemanno sottolinea che questo "diventa fondamentale non solo come sostegno alle imprese, ma soprattutto in un'ottica di sviluppo delle stesse". La seconda "è la semplificazione dei processi amministrativi legati alla ricostruzione"; "è evidente è che le attuali norme non consentono di accelerare e quindi vanno riviste". Terzo: le "difformità", vale a dire i piccoli abusi edilizi che impediscono in tanti casi di mandare avanti la ricostruzione.