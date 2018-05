Porzi, bene iter maggiore autonomia Ente

(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - "Ha un grande valore politico-istituzionale il documento approvato dalla giunta con cui si propone l'attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme di autonomia, secondo quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione. E nel corso della discussione pubblica che avrà luogo nelle Commissioni e in Aula sarà compito dell'Assemblea legislativa dare forza e ulteriore sostanza a questo atto, per far sì che assuma il rilievo di un forte e convinto contributo al rilancio del regionalismo". Così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi in merito all'atto che il 18 aprile scorso ha iniziato il proprio iter a palazzo Cesaroni e che è stato illustrato in Prima commissione dall'assessore Antonio Bartolini.

Secondo la presidente Porzi, le materie stesse sulle quali si vuol intervenire hanno un valore "strategico" nella vita dell'Umbria: "beni culturali e paesaggistici; istruzione e formazione; salute; protezione civile e prevenzione sismica".