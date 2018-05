Perugia Flower Show, aperta la mostra

(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - Taglio del nastro fra tanti curiosi e amanti dei fiori per l'edizione primaverile di Perugia Flower Show. Ai giardini del Frontone in Borgo XX Giugno fino a domenica sono in esposizione decine di specie fra piante più o meno rare e arredi da giardino. Nonostante la pioggia, sono stati molti i visitatori che si sono presentati all'apertura della kermesse florovivaistica (aperta con orario continuato dalle 9 alle 20), cui partecipa anche la Città della Domenica a fianco di espositori arrivati da tutta Italia regalando al giardino cittadino un'esplosione di colori. Fra le più apprezzate particolari varietà di rose e piante acquatiche, ma tra i banchi della mostra mercato ci sono anche piante aromatiche, esemplari rari di bonsai e svariate varietà di agrumi. Ad inaugurare l'undicesima Spring Edition sono state l'organizzatrice Lucia Boccolini e l'assessore comunale Cristiana Casaioli. Faranno da contorno alla manifestazione, decine di corsi gratuiti ed eventi collaterali aperti a tutta la cittadinanza.