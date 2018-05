(ANSA) - AMELIA (TERNI), 4 MAG - Si celebra il 5 maggio la Giornata internazionale dell'ostetrica e per tale occasione le professioniste coordinate dalla dottoressa Rita Squarcetti, responsabile del consultorio di Narni-Amelia, hanno in programma iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Sabato le ostetriche di Amelia saranno presso il chiostro Boccarini con un "info point". L'iniziativa si sposterà a Narni nei giorni successivi. I consultori dell'Azienda Usl Umbria 2 garantiscono, fra l'altro, visite ostetrico-ginecologiche preconcezionali; consulenza contraccettiva, infertilità, sterilità; assistenza alla gravidanza; corsi di accompagnamento al parto; presa in carico delle gestanti che richiedono la parto-analgesia; prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza. Il consultorio di Narni e Amelia si trova in via delle Rimembranze. Alcune attività vengono svolte anche nei Pes, punti di erogazione servizi di Narni Scalo e Montecastrilli.