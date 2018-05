Chirurghi del volto a convegno a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - "Ciò che esteticamente è brutto, spesso e volentieri non funziona bene e, di conseguenza, è necessario un trattamento chirurgico": cosi il dottor Luca D'Ascanio, uno dei relatori del 20/o congresso di chirurgia estetica e funzionale del volto, in corso a Perugia. Tre giorni di relazioni dei responsabili di chirurgia otorinolaringoiatra dei più importanti centri italiani, che affrontano temi di carattere chirurgico e anche psicologico, collegati a deformità traumatiche o malformative di parti del viso. "L'estetica facciale deve essere affrontata con valenza scientifica, secondo linee guida stabilite dall'Associazione italiana chirurgia estetica e funzionale della faccia", dice il copresidente del convegno, prof. Giampietro Ricci, direttore della s.c. di Otorinolaringoiatria del S.Maria della Misericordia. Sono anche stati eseguiti in diretta streaming due interventi di rinoplastica eseguiti su due giovani donne dai dottori Luca D'Ascanio e Tito Marianetti, in collaborazione con l'equipe del prof. Ricci.