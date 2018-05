Cerimonia 157/o anniversario Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - Con la cerimonia dell'alzabandiera hanno avuto inizio, a Perugia, nella Caserma Braccio Fortebracci, le celebrazioni del 157/o anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. "Lavoro", "squadra", militari e civili "insieme", concetto di "unità nazionale", giovani e scuole: sono stati questi i temi messi al centro della cerimonia, in particolare nell'intervento del generale di Brigata Vincenzo Maugeri, comandante della Scuola lingue estere dell'Esercito, che è stato accolto, con gli onori militari di un picchetto armato, dal colonnello Maurizio Napoletano, comandante del Comando militare Esercito Umbria. "Da quando furono pronunciate le parole 'fatta l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani' - ha detto Maugeri - l'Esercito ha sempre dato il suo fondamentale contributo per poter mettere in atto questo concetto e lo farà per il futuro guardano ancora all'unità del Paese. Perché l'Italia è un Paese civile e colto che insieme ad altri Paesi vuole andare avanti per il bene della comunità".