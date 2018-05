Agricoltura, impegno Agea per tempi certi per le domande

(ANSA) - PERUGIA, 4 MAG - Per i pagamenti degli aiuti del Programma di sviluppo rurale (Psr) dell'Umbria non ancora erogati alle imprese agricole c'è l'impegno da parte di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a predisporre un elenco in cui saranno indicati i tempi di pagamento per blocchi di domande e non come avvenuto finora per tipologia di misura.

Lo ha comunicato dal direttore di Agea, Gabriele Pagliardini, al termine della riunione del Tavolo Verde organizzata dalla Regione per un confronto diretto con i vertici dell'organismo pagatore. "Agea - sottolineano la presidente Marini e l'assessore Cecchini - ha recepito la richiesta che abbiamo ribadito, ascoltando gli stessi imprenditori, di avere risposte certe sulla data in cui verranno pagati gli aiuti spettanti, facendo un passo in avanti rispetto a quanto avvenuto finora.

Altro elemento positivo è lo sblocco della procedura informatica che consentirà ai Gal di attivare i bandi relativi alla misura 19.2 per interventi a favore dello sviluppo del territorio".