Franco Todini candidato sindaco di Trevi

(ANSA) - PERUGIA, 3 MAG - "Vorrei restituire parte dell'investimento che la Pubblica amministrazione ha fatto su di me, occupandomi di Trevi": è quanto ha affermato l'ex segretario generale del Consiglio regionale dell'Umbria, Franco Todini, che ha ufficializzato, con una conferenza stampa, la sua candidatura a sindaco di Trevi, con la lista civica sostenuta dal centro destra "Todini Sindaco a Trevi". "Ho la consapevolezza - ha detto - di avere la professionalità, la competenza, l'esperienza e l'umiltà necessarie per dare ai cittadini trevani servizi efficienti, prospettive di sviluppo del territorio, con evidenti ricadute sul piano occupazionale ed economico". In Regione per 40 anni, Todini ha svolto funzioni di consulente per alcuni ministeri ed ha ricoperto incarichi di consigliere di amministrazione in numerose società. Sempre nell'ambito della pubblica amministrazione ha ideato e realizzato prodotti di comunicazione e di ingegnerizzazione dell'organizzazione pubblica.