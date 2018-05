Arrestato con 100 grammi eroina in corpo

Trasportava in corpo oltre cento grammi di eroina risultata purissima un nigeriano di 24 anni arrestato dalla squadra mobile della questura di Perugia.

Lo straniero era a bordo di un autobus di linea "low cost" proveniente da Roma e con biglietto fino a Perugia. Agli agenti - riferisce la questura - non ha però fornito alcuna giustificazione in merito alla propria presenza e sulla sua destinazione. Sottoposti ad ulteriori controlli e ad esami clinici è emerso che il nigeriano era un corriere della droga.