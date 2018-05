Alemanno, Parco rilanci offerta turistica

"L'Ente Parco dei Monti Sibillini ha il dovere di svolgere un ruolo e un'azione decisamente più incisiva per far sì che venga rilanciata l'offerta turistica, in particolare legata al territorio e all'ambiente nel quale i visitatori devono trovare motivi di richiamo, considerato che gli eventi sismici hanno comportato la perdita di gran parte del nostro patrimonio storico e artistico": a chiederlo è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

Posizione contenuta in una nota diffusa dopo la seduta del consiglio direttivo dello stesso Organismo cui il sindaco ha partecipato.

"Il Parco - ha sostenuto Alemanno - dovrà darà un determinante contributo alla ricostruzione, sia sul fronte dei singoli progetti che della pianificazione generale. Il consiglio Comunale di Norcia ha chiesto a più riprese lumi sullo stato di attuazione delle procedure per l'approvazione del Piano del Parco, esprimendo preoccupazione per uno strumento ritenuto ormai ampiamente superato".